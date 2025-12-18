Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден ещё до начала полномасштабной войны и в бытность президентом США прямо сказал ему, что Украина не вступит в НАТО.

Об этом глава государства рассказал журналистам во время пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Зеленского, после упомянутого разговора с Байденом он неоднократно поднимал тему вступления в НАТО в Белом доме, но это вызывало у американских чиновников улыбку. Они говорили Зеленскому, что он "tough", то есть жесткий, упрямый.

"Я с первых дней, с первого диалога с Байденом честно поднимал этот вопрос. НАТО есть в Конституции нашего государства, я ставил этот вопрос, может ли Украина быть в НАТО, мы реально хотим, это гарантии безопасности. Байден мне сказал: нет, вы не будете в НАТО", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что позиция США по этому вопросу "пока что" не менялась, но Зеленский считает, что в будущем она может измениться, потому что "всё в нашей жизни пока что".

Необходимости убрать курс на НАТО из Конституции Зеленский не видит.

"Я не считаю, что нам надо менять Конституцию. Пусть украинский народ решает, что делать с Конституцией. И это курс, мы хотели иметь такие гарантии безопасности", – повторил президент.

Напомним, в мирном плане США для Украины закреплен отказ Киева от курса на НАТО. Этого требует РФ.

Между тем некоторые СМИ сообщали, что в обновлённый мирный план США добавили гарантии безопасности, предусматривающие размещение войск НАТО в Украине. Официального подтверждения этой информации пока нет.



