Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не смог получить конкретный ответ от США, что они будут делать в случае повторного вторжения РФ по предлагаемым гарантиям безопасности.

Об этом глава государства рассказал журналистам во время пресс-конференции в Брюсселе, где проходит заседание Европейского совета.

Президент подчеркнул, что важно получить четкий ответ на вопрос о грантиях безопасности, даже если он не будет публичным.

"И есть вопрос, на который пока я не могу получить ответ. Не могу — это не значит, что кто-то не хочет, мы просто еще не дошли до этого. Вопрос всех гарантий безопасности. Когда у тебя нет НАТО — у тебя гарантии безопасности как у НАТО. Что эти гарантии безопасности сделают, как это сработает, как сработают все партнеры, каким образом? Какой силой они остановят Москву? Конкретно... Мне кажется, на это нужно получить ответ. Пусть он будет непубличным, но пусть он будет закреплен в каких-то документах", - заявил Зеленский.

Напомним, на той же пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО, чтобы гарантиировать себе безопасность, однако США пока не рассматривают Киев в составе альянса.

