В рамках обсуждаемых гарантий безопасности Украине Соединенные Штаты могут использовать истребители F-35, ракеты Tomahawk или аналогичные системы, размещенные на территории НАТО, в случае нарушения Россией перемирия.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Предполагается, что до этого будет работать возглавляемая США миссия по наблюдению за прекращением огня.

Войска США на территории Украины размещаться не будут. В остальном это будут гарантии, похожие на двусторонние оборонные соглашения Вашингтона с Японией и Южной Кореей.

Источники утверждают, что Белый дом хочет ратифицировать документ в сенате.

Ранее газета The New York Times писала, что европейская часть плана предусматривает размещение сил внутри Украины вне формата НАТО. Россия уже заявила о неприятии такого условия.

В статье Telegraph о такой договоренности США и Евросоюза не говорится.

Официально Штаты не подтверждали эти инсайды про детали гарантий безопасности для Украины.

Также они противоречат изначальной версии плана президента США Дональда Трампа, где содержался запрет на размещение иностранных военных в Украине.

Напомним, накануне колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус усомнился, что США и Европа ратифицируют в законодательных органах гарантии безопасности для Украины.

