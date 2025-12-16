У Киева есть считаные дни, чтобы принять ограниченное по времени предложение США по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

Белый дом стремится подтолкнуть Киев и Москву к мирному соглашению до католического Рождества. Но, если этого не произойдёт, предложение о гарантиях безопасности со стороны США может быть отозвано, дал понять собеседник издания.

"Эти гарантии не будут обсуждаться вечно. Они обсуждаются прямо сейчас, если будет достигнуто взаимоприемлемое соглашение", - заявил чиновник.

Он добавил, что Штаты предлагают "действительно очень сильные гарантии, аналогичные тем, что содержатся в статье 5 устава НАТО".

При этом европейские дипломаты "не уверены, что гарантии безопасности будут работать без членства Украины в НАТО".

"Статья 5 без членства лишь подтолкнет Россию к тому, чтобы проверить ее на прочность", - считает европейский чиновник.

The Telegraph также пишет, что США предъявили Владимиру Зеленскому ультиматум: мол, принимайте наши гарантии безопасности, иначе вы их потеряете. Американцы считают предложенные гарантии по типу 5-й статьи НАТО "платиновым стандартом". Источники в США заявили, что это предложение стало "крупнейшей победой для Украины и для Европы на сегодняшний день" в мирных переговорах.

"Нас удивляет, что они полагают, будто мы сможем добиться согласия России на это, ведь отсутствие НАТО — ключевой момент. Тем не менее президент Трамп считает, что сможет убедить Россию принять гарантии, аналогичные статье 5 НАТО", - сказал газете американский чиновник.

Подробности переговоров украинской и американской сторон приводит и немецкий таблоид Bild. По данным его источников, Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф на переговорах с Зеленским жёстко придерживались требования вывода войск из Донбасса. Как сказали изданию источники, американцы настаивают на этом требовании, потому что считают его ключевым для Владимира Путина. Зеленский же хочет получить четкий ответ, что будет, если Украина отведет войска с оставшейся части Донецкой области, а Россия нарушит договоренность и введёт туда свою армию.

Также газета сообщает, что власти Украины не видят хорошего решения насчет завершения войны.

"Для нас в данный момент, похоже, не существует хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится — и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", - сказал собеседник Bild в украинском правительстве.

Украинские источники заявили, что по вопросам гарантий безопасности нет ясности, а по вопросам территориальных уступок нет идеи, как их реализовать. Киев считает, что решение оставить Донбасс будет практически невозможно объяснить украинскому населению, а также едва ли реализуемо в нынешнем виде с юридической точки зрения.

Также украинские переговорщики сомневаются в эффективности предложенных гарантий безопасности. Европейцы заявили, что Брюссель может оказать Украине поддержку войсками и другими средствами в случае нового нападения. Слово "может" воспринимается как риск, что украинцам снова придётся воевать в одиночку.

Кроме того, вызывает сомнение возможность быстрого перевооружения украинской армии, которое действительно могло бы сдержать Россию.

Напомним, что США, по некоторым данным, готовы дать Украине военные гарантии, которые будут утверждены в конгрессе (то есть они будут актуальны и после президентства Дональда Трампа).

При этом Украина по-прежнему не соглашается на вывод своих войск из Донбасса, чего требуют США.

Польский премьер Дональд Туск ранее заявлял, что гарантии безопасности, которые готовы дать США, привязаны к территориальным уступкам со стороны Украины.

То есть, судя по всему, американцы предлагают Киеву сделку: гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области.