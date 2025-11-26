В ближайшие месяцы при любом развитии событий Россия может захватить ещё больше украинских территорий, поэтому нужно заключать мир.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов из пресс-пула Белого дома на борту самолета.

По его словам, Киеву следует выбирать, хочет он "воевать и потерять еще 50–60 тысяч людей" или "сделать что-то сейчас".

На вопрос, в чём будут состоять уступки России, президент США назвал её согласие прекратить боевые действия и больше не захватывать территории.

"Они уже идут на уступки. Их большая уступка - это то, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земли… Украина намного меньше. Они потеряли много людей. Россия потеряла много людей, но у нее гораздо больший людской ресурс", - сказал Трамп.

Он добавил, что у него нет крайнего срока для достижения договоренностей об Украине. По его словам, многие пункты мирного плана уже согласованы, а встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на следующую неделю в Москве.

Также он отметил, что Европа будет серьезно вовлечена в формирование гарантий безопасности для Украины.

