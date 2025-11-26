В США может произойти большой скандал после публикации диалогов спецпредставителя президента Стивена Уиткоффа с чиновниками Кремля Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым.

Информацию обнародовало американское информационное агентство Bloomberg, заявляя, что это стенограммы телефонных разговоров.

Источник происхождения записей издание не раскрывает. Также как пока невозможно говорить о подлинность этих бесед. Но противники Уиткрффа из числа западной "партии войны" уже используют эти записи, чтоб доказать, что план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов "на самом деле составили в Москве", а сам Уиткофф "управляется Кремлём" или, как минимум, с ним очень тесно сошёлся.

В первом разговоре Уиткофф советовал Ушакову, что глава РФ Владимир Путин должен говорить Трампу:

"Я бы принял это решение и просто повторил, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддержали, что вы уважаете его как человека мира и что вы действительно рады, что это произошло. Поэтому я бы так и сказал. Думаю, это будет действительно хорошее решение. Потому что – позвольте мне рассказать вам, что я сказал президенту. Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. И я считаю, что вопрос в том, что у нас есть две страны, которым трудно прийти к компромиссу, и когда мы это сделаем, у нас будет мирное соглашение. Я даже думаю, что, возможно, нам следует разработать мирное предложение из 20 пунктов, как мы это сделали в Газе. Мы составили план Трампа из 20 пунктов, 20 из которых были направлены на мир, и я думаю, что, возможно, мы сделаем то же самое с вами", – сказал спецпредставитель Трампа советнику Путина.

"Возможно, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсуждали очень похожий план из 20 пунктов по достижению мира, и это, по нашему мнению, может немного сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Мы открыты для подобных вещей – для изучения того, что потребуется для заключения мирного соглашения. А я вам скажу: я знаю, что потребуется для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, где-то обмен территориями. Но я говорю, вместо того, чтобы сказать так, давайте говорить более оптимистично, потому что я думаю, мы придём к соглашению. И я думаю, Юрий, президент предоставит мне достаточно пространства и полномочий, чтобы достичь соглашения", – добавил Уиткофф.

Также Уиткофф советовал Ушакову, чтоб Путин позвонил Трампу накануне визита президента Украины Владимира Зеленского (речь идёт о середине октября), что и было сделано.

В расшифровке беседы Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова речь идёт о подготовке ими своей версии "мирного плана", который затем был предложен Уиткоффу. Агентство утверждает, что разговор состоялся ещё 29 октября.

"Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что всё это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", – сказал в этом разговоре Дмитриев.

"Они могут потом переиначить и всё. Ну есть такая опасность. Есть. Ну ладно, ничего. Посмотрим", – ответил Ушаков Дмитриеву.

Публикация расшифровки разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым является показателем огромного геополитического напряжения, которое возникло сейчас вокруг попыток Трампа достичь договоренностей по завершению войны в Украине.

Публикация этих разговоров - удар по тем, кто готовил первоначальный вариант мирного плана Трампа из 28 пунктов с жесткими требованиями к Киеву. То есть - по Уиткоффу, Кушнеру и команде Вэнса. Их противники трактуют слитый разговор как доказательство того, что "план из 28 пунктов был составлен россиянами, а затем выдан за план Трампа» (эту тему они еще с прошлой недели двигают).

Момент появления записей также не случаен.

Сегодня стало понятно, что не срабатывает расчет Киева и западной "партии войны» на то, что Трамп утвердит на встрече с Зеленским сокращенный и сильно измененный в Женеве Ермаком и Рубио мирный план, от которого почти гарантированно откажется РФ, после чего Трампа призовут ввести жесткие меры против Москвы.

Но президент США сегодня дал понять, что до тех пор пока Киев и Москва не придут к окончательному варианту соглашения он ни с кем встречаться не намерен и никакие планы утверждать также не будет.

Кроме того, Уиткофф должен полететь в Москву, а друг Вэнса Дрисколл, известный своим жестким подходом, отправится в Киев. Где, не исключено, вновь будет склонять Зеленского к уступкам и к принятию ключевых норм первоначального плана.

И в этот момент появляются записи, которые жестко бьют по Уиткоффу и всем тем, кто продвигал и готовил план из 28 пунктов. После чего, наверняка, начнется давление (в том числе и внутри Республиканской партии) на Трампа, чтоб он отстранил их всех от переговоров по Украине и доверился в этом вопросе "ястребам» и представителям республиканского истеблишмента вроде Рубио или сенатора Грэма.

Хотя, конечно, неизвестно поведется ли на это Трамп (или скажет, что записи - это фейк и нейронка), но, однозначно, кампания будет очень мощная.

Отдельный вопрос - кто прослушивал Ушакова и слил записи Bloomberg? Если эти записи действительно подлинные, а не продукт ИИ, то организовать прослушку могли только спецслужбы. Причем, если запись велась долгое время, то записаны могут быть не только два разговора Ушакова, а гораздо больше.

Что за спецслужбы - варианты ответа могут быть разные. Первыми на ум приходят, конечно, американские спецслужбы. Но нельзя исключать, что слушали Ушакова спецслужбы РФ и затем представители российской "партии войны» передали записи в СМИ, чтоб подсобить своим собратьям из западной "партии войны».

Ранее в Bloomberg назвали авторов мирного плана Трампа для Украины, заявив, что президент США узнал о плане в последний момент.

"Страна" также отмечала семь главных пунктов из того что происходит с мирным планом Трампа.