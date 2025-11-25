Заявление президента США Дональда Трампа и представителей его администрации о прогрессе в мирных переговорах, сообщения СМИ о "согласии Киева с планом Трампа", а также слова главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что украинский президент Владимир Зеленский готов приехать в Вашингтон уже 27 ноября, чтобы подписать "мирную сделку", вновь активизировали разговоры о том, что завершение войны не за горами.



Но что происходит с переговорами на самом деле?



1. Начнем с того, что Украина не воюет с США, а потому и Зеленский с Трампом никакой "мирной сделки" между собой заключить не могут. Украина воюет с Россией. А потому для любых договоренностей нужен лидер РФ Владимир Путин, который пока своего согласия на них не давал.

2. Когда Ермак и другие украинские чиновники говорят, что "Украина согласна с планом Трампа", они имеют в виду не мирный план президента США из 28 пунктов, который был представлен Киеву на прошлой неделе, а его сильно переработанный и урезанный вариант из 19 пунктов, который делегация Украины и американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио согласовали в воскресенье в Женеве. О его содержании, правда, официально никто ничего не сообщает. Но если верить СМИ, то его переработали так, что Москва вряд ли с ним согласится. Кроме того, два ключевых вопроса – вывод украинских войск из Донецкой области и членство в НАТО - вообще отложены до личной встречи Зеленского и Трампа, на которую, к слову, президент Украины хочет взять с собой европейцев. При этом из Киева идут заявления, что по обоим пунктам уступок не будет (в частности, Ермак сказал, что Украина не откажется от членства в НАТО).

Как мы уже писали, план украинских властей, а также европейцев и части окружения Трампа из числа "ястребов"-республиканцев состоит в том, чтобы убедить президента США поддержать измененный вариант мирного плана, который отвергнет Кремль, после чего обвинить Москву в срыве переговоров и призвать Трампа ужесточить санкции против РФ, дать ракеты "Томагавк" и увеличить поставки другого оружия для "принуждения Путина к миру". Параллельно и европейцы прилагают усилия, чтобы сделать отказ России гарантированным. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что уже в ближайшие дни Евросоюз решит вопрос использования замороженных российских активов, а также вновь заявил о готовности ввести войска в Украину после прекращения огня.

3. Кремль позитивно отозвался о 28 пунктах Трампа. По 19 пунктам обновленного плана там сказали, что их еще не видели. Но дали понять, что если правда то, что пишут о них СМИ, то они будут отвергнуты, так как "противоречат духу Анкориджа". То, что Путин отвергнет переработанный в Женеве план, считают и ряд американских чиновников.

4. Судя по последнему заявлению Трампа, он пока торопиться с принятием согласованного в Женеве плана не будет. Президент США сказал, что встреча с Зеленским и с Путиным возможна только после того, как будет готов окончательный вариант договора. В том числе это означает, что не на его личной встрече с Зеленским, а ещё до нее от Киева должны быть получены ответы по ключевым вопросам о выводе войск из Донецкой области и о НАТО. Более того, он уже анонсировал визит своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа в Москву (вероятно, чтобы непосредственно от Путина услышать позицию) и новые переговоры министра армии США Дэниела Дрисколла с украинскими властями. Друг Вэнса, Дрисколл - именно тот представитель Трампа, который в жесткой форме на прошлой неделе в Киеве настаивал на принятии плана из 28 пунктов. Так что нельзя исключать, что в итоге "женевская версия" мирного плана будет ещё раз переработана с целью сблизить позиции сторон.

5. Если обе стороны к общему знаменателю подвести не получится, то далее перед Трампом будет стоять выбор из трех сценариев, о которых мы уже писали.

Первый - вернуть мирный план к изначальному виду (28 пунктов) и потребовать от Киева его принять, угрожая остановкой отправки оружия и разведданных. У США есть много рычагов влияния на украинские власти, чтобы заставить их согласиться на требуемые уступки. Однако, этому будет очень сильное сопротивление. И не только со стороны Зеленского, но и со стороны европейцев и части окружения самого Трампа.

Второй – принять стратегию Киева, Европы и "ястребов"-республиканцев, попытавшись надавить на Кремль, чтобы он согласился с откорректированным проектом. Однако у США нет столь мощных рычагов влияния на Москву как на Киев. Применение санкций, расширение поставок оружия и прочие возможные "меры принуждения", если и дадут эффект, то далеко не сразу. И, кроме того, чреваты резкой эскалацией в отношениях РФ и стран Запада, включая саму Америку с угрозой ядерной войны.

Третий вариант - подвесить вопрос, не принимая никаких решений и выжидая более удобного момента, чтобы вернуться к переговорам.

6. Пока основная борьба разворачивается между первыми двумя сценариями. Причем у обоих, судя по сообщениям СМИ, есть свои сторонники внутри команды Трампа: первый продвигает Вэнс и его группа (они авторы плана из 28 пунктов). Второй – госсекретарь Рубио (при его участии в Женеве этот план был преобразован в 19 пунктов).

7. Впрочем, помимо всей этой политико-дипломатической и информационной борьбы есть еще и объективные факторы, которые могут существенно повлиять и на решение Трампа, и на ход переговоров вообще. Это положение на фронте, вопросы о дальнейшей европейской помощи Киеву, ситуация в украинском тылу (политическая и социально-экономическая). По всем этим пунктам есть серьезные проблемы, которые только усугубляются по мере затягивания войны. И, как писалось выше, далеко не факт, что даже ужесточение позиции Трампа в отношении РФ сильно исправит ситуацию в пользу Украины. Как пишут американские СМИ, похожие тезисы посланцы Трампа в течение последней недели и озвучивали представителям украинской власти.

Согласились ли с этим Зеленский и Ермак узнаем, вероятно, уже в ближайшие дни, когда станет понятна официальная позиция Киева по всем ключевым вопросам.