Европа решила работать с существующим мирным планом США урегулирования украинского кризиса, а не составлять альтернативный документ.

Об этом во время выступления в Палате общин заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По словам политика, на саммите G20 в ЮАР 20-21 ноября состоялась интенсивная дискуссия по поводу мирного плана США с участием "ряда ключевых союзников": Франции и Германии, а также основных союзников из "коалиции решительных".

"Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с существующим текстом, хотя некоторые его части являются неприемлемыми, но другие части являются существенными, а не с другим текстом", - сказал Стармер.

Кроме того, британский премьер заявил, что Зеленский считает, что бо́льшая часть мирного плана США может быть принята.

"Я действительно думаю, что мы движемся в положительном направлении, и сегодня есть признаки того, что в значительной степени бо́льшая часть текста, как отмечает Владимир (Зеленский), может быть принята", - сказал Стармер.

Отметим, что в европейском плане были положения, которые уже отвергала Россия. Насчет американского же плана президент РФ Владимир Путин говорил, что он "может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

Ранее мы рассказывали, чем отличается европейский мирный план от предложенного США.



