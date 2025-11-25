Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, но только в присутствии европейцев.

Об этом украинский президент сказал на встрече "коалиции решительных".

"Я готов встретиться с президентом Трампом – есть деликатные вопросы для обсуждения. Но со мной на переговорах должны быть европейские партнёры", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с Трампом в День благодарения (27 ноября) для обсуждения мирного плана США. Ермак добавил, что вопрос территорий Зеленский хочет обсудить непосредственно с Трампом.

В то же время в Белом доме сообщили, что в настоящее время встреча Трампа и Зеленского не запланирована.

Также в Белом доме заявили, что в процессе согласования мирного соглашения об Украине осталось "несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать".

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что Европа решила работать с существующим мирным планом США урегулирования украинского кризиса, а не составлять альтернативный документ.