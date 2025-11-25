Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию западных СМИ о встрече российских и американских переговорщиков в столице ОАЭ Абу-Даби, но заявил, что новостей о них пока нет.

Об этом Песков сообщил журналистам.

Спикер Кремля, комментируя информацию о том, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев принимал участие в разработке мирного плана для Украины, заявил, что России ранее передали набросок американского плана. И он, по словам Пескова, "во многом соответствует духу Анкориджа", Россия считает его "субстантивным" (то есть содержательным) документом, который может стать основой для переговоров об урегулировании войны в Украине.

"Предметно им займется, когда настанет черед", - пообещал Песков.

При этом, по его словам, обновленный мирный план, состоящий из 19 пунктов, Москве не поступал, тогда как СМИ писали, что американцы должны передать его россиянам на встрече в Абу-Даби.

"Очень много противоречивых данных публикуется, заявлений. Мы предпочитаем заниматься не мегафонной дипломатией. Ждем, когда американская сторона поделится с нами официальным планом. Мы останемся полностью открытыми для переговорного процесса, мы заинтересованы достигать наших целей именно политико-дипломатическими средствами", - добавил спикер Кремля.

Между тем издание Bloomberg сообщает, что российские чиновники назвали "провальным" обновлённый мирный план из 19 пунктов, пересмотренный в ходе переговоров делегаций США и Украины в Женеве.





Чем отличается европейский мирный план от предложенного США, мы рассказывали в отдельном материале.

Напомним, украинские СМИ писали, что нерешенными остались вопросы территорий и запрета на вступление Украины в НАТО.