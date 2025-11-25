Министр армии США Дэниел Дрисколл находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где проводит закрытые встречи с представителями России.

Об этом сообщают CBS News и Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным изданий, стороны уже общались вечером накануне, а продолжение переговоров запланировано на сегодня.

Американский чиновник в комментарии CBS News уточнил, что новая встреча назначена для обсуждения хода мирного процесса и попытки ускорить продвижение переговоров.

Как отмечает FT, Киев был заранее информирован о контактах.

По информации источников газеты, в Абу-Даби также может состояться встреча Дрисколла с руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым.

В свою очередь газета Politico со ссылкой на источники пишет, что на переговорах в Абу-Даби министр армии США Дрисколл представит РФ уже измененный план Трампа, частично согласованный с Украиной в Женеве.

План был сокращен с 28 пунктов до примерно 19-ти, в нем изменены требования о выводе ВСУ из Донбасса "и другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины". Эти вопросы были оставлены на обсуждение Трампа и Зеленского.

"Мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше, но в Женеве был достигнут некоторый прогресс, - сказал один европейский дипломат. - Впереди еще долгий путь, и русские, безусловно, будут давить".

Также переговоры Дрисколла и РФ в Абу-Даби подтверждает телеканал CNN.

Встречи начались вчера и продолжатся сегодня.

По данным телеканала, переговоры призваны заложить основу для контактов на более высоком уровне в будущем.

Напомним, Дрисколл в минувший четверг презентовал Зеленскому мирный план Трампа и дал неделю на его подписание.

Как сообщала западная пресса, недавно президент США Дональд Трамп назначил Дэна Дрисколла новым спецпредставителем Америки по мирным переговорам в Украине.

Между тем накануне в Женеве прошли переговоры Украины и США о мирном плане Трампа.

Мы подводили промежуточные итоги переговоров делегаций Украины и США, посвященные обсуждению мирного плана Трампа.

Подробно о переговорном процессе мы писали в отдельном материале.