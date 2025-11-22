Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла новым спецпредставителем Америки по мирным переговорам в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

"Делегация высокопоставленных военных чиновников США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом провела в четверг в Киеве переговоры с Зеленским. Трамп назначил Дрисколла – друга и бывшего одноклассника Вэнса – своим новым "специальным представителем". По данным американских источников, группа американских генералов, вероятно, прилетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения "мирного плана" с Кремлем", - говорится в статье.

Недавно стало известно, что предыдущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог собирается покинуть свой пост. Американские СМИ писали, что его уход связан с разногласиями с Трампом и с недостаточной, по мнению Келлога, поддержкой Украины со стороны США.

Дрисколл считается очень близким как к Трампу, так и к вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Также группа высокопоставленных американских генералов прилетит в Москву в конце следующей недели для обсуждения мирного плана США по Украине.