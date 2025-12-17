Позиция России по поводу инициативы размещения в Украине иностранных военных хорошо известна и не менялась.

Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У него спросили, приемлем ли вариант присутствия иностранных контингентов на территории Украины.

"Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Она хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна", - ответил представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал публикацию в The New York Times о том, что США и ЕС договорились об отправке в Украину европейских войск в рамках гарантий безопасности. Песков добавил, что Кремль ещё не получал от США какой-либо официальной информации по итогам переговоров американцев с Киевом и европейцами.

Напомним, Москва неоднократно выступала против размещения любых войск из стран НАТО в Украине и заявляла, что не примет никаких соглашений, которые бы предусматривали такое размещение.

Отметим, что положение о возможности размещения иностранных войск в Украине содержалось в предложениях европейцев о гарантиях безопасности, которые были озвучены в понедельник. Информацию о том, что США на это согласились и поддержали идею, публиковали только СМИ со ссылкой на источники. Официально Вашингтон этого не подтверждал. В первоначальной версии мирного плана США для Украины содержится прямой запрет на размещение иностранных войск в Украине. Данных о его исключении оттуда не поступало.

Поэтому пока не ясно, что означает появление публикаций о согласии Вашингтона на размещение европейских войск в Украине: реальную перемену позиции США либо попытку усложнить достижение договоренностей о реализации мирного плана.