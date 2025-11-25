Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что главной гарантией безопасности для Украины должна стать ее собственная армия.

Об этом политик сообщил в интервью радиостанции RTL.

Украинские телеграм-каналы, ссылаясь на это интервью, стали писать о том, что после войны в Киев и Одессу введут силы "коалиции желающих" во главе с Францией и Великобританией. Однако сам президент Франции упомянул не о принятом всеми сторонами конфликта решении, а о том, какие гарантии безопасности Украине хотела бы дать Европа.

"Мы спланировали, какими должны быть эти гарантии безопасности", - заявил Макрон.

По его словам, первый пункт гарантий - это восстановление украинской армии, что стало одним из главных вопросов на переговорах в Женеве (согласно первой редакции мирного плана, ВСУ должны ограничиться численностью 600 тысяч человек, но Европа и Украина выступили против этого).

"Не может быть прочного мира, если украинская армия ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии. Поэтому главная гарантия безопасности для украинцев и для нас — это мощная армия", - сказал политик.

Второй блок предлагаемых Европой гарантий, по словам Макрона, - "силы обеспечения безопасности".

"Это означает, что вдали от линии фронта - мы никогда не планировали быть на линии фронта, поскольку мы за это не отвечаем - но на местах размещения, в Киеве, в Одессе, к примеру, хотя это более сложная система и есть конфиденциальные элементы, мы развернём силы обеспечения безопасности", - заявил президент Франции.

По его словам, "там будут британские, французские, турецкие солдаты, которые в день, когда будет подписан мир, то есть не в условиях войны, будут проводить обучение, обеспечивать безопасность".

Также могут быть созданы воздушные силы, которые необязательно будут базироваться в Украине, заявил Макрон.

Напомним, по мирному плану иностранных войск в Украине быть не должно. И пока нет никаких данных о том, что этот пункт из плана удалось вычеркнуть.

Против такого размещения категорически выступает РФ, которая в случае заключения мира требует гарантий отсутствия западных войск в Украине, что и было отражено в плане.

То есть на данный момент ни Россия, ни США не подтверждали, что существует договоренность о размещении войск "коалиции желающих" в Украине. Иными словами, ситуация по этому вопросу пока никак не поменялась: коалиция существует исключительно как европейский проект, и решений о ее реальном задействовании не принимали.

Ранее западные СМИ писали, что Европа не находится за столом переговоров.