Мирное соглашение о завершении огня на территории Украины будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет вообще.

Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия на форуме "Украина и мир впереди 2026".

"Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), что оно (мирное соглашение - Ред.) будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет", – сказал он.

В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя он и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, в то время как без участия американцев шансов соглашения не будет, будет только военный путь решения проблемы.

"Один вопрос, фактически, большой остался, точнее, два. Нам нужны гарантии безопасности, чтобы была 100% гарантия, что война снова не придет к нам. Это было со времен Стамбула также: гарантии безопасности – номер один, который нуждается в Украине. А им нужен Донбасс. И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс", – сказал глава фракции "Слуга народа".

По его мнению, аналог статьи 5 НАТО слаб, поскольку он предполагает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и сделать консультации.

"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания – ракеты там и так далее", – пояснил Арахамия.

"Я надеюсь, что у такой думающей аудитории, которую мы имеем сегодня в этом зале, нет людей, которые не понимают, что за украинцев в Украине никто сражаться солдатами не будет чужими, что только мы можем быть сами себе гарантами, нам только нужна будет помощь и сильная армия", – добавил глава фракции "Слуга народа".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Вашингтоне ищут компромиссное решение по поводу вывода ВСУ из Донбасса, как это предусмотрено мирным планом.

Также пресса сообщала, что США давят на Зеленского, чтобы тот согласился на вывод войск из Донбасса. При этом РФ должна будет отвести войска в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.