Россия дала понять, что не противостоит вступлению Украины в Европейский Союз в рамках предполагаемого мирного соглашения.

Об этом сообщил AP со ссылкой на заявление американских чиновников.

По словам официальных лиц, такое предложение стало бы большой уступкой с российской стороны, однако Россия и раньше не возражала против возможного членства Украины в Евросоюз.

Как сообщили чиновники, Вашингтон согласился предоставить Киеву неуказанные гарантии безопасности в рамках мирного соглашения. "Такое предложение не будет вечным", уточнили однако они.

Агентство также пишет, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от заявки страны на вступление в НАТО. Такое решение Зеленский примет, если страны ЕС и другие западные государства гарантируют украинской стороне безопасность, предусмотренную для членов Альянса (аналог 5-й статьи).

Однако уточняется, что Украина до сих пор считает членство в НАТО лучшей защитой от "российской агрессии".

В то же время в издании The Wall Street Journal сообщили, что переговоры делегаций Украины и США по мирному урегулированию в Берлине оказались непростыми.

Источник WSJ рассказал, что Вашингтон настаивает на быстром принятии решений, в то время как Зеленский и его европейские союзники указывают на серьезные разногласия сторон.

Ранее Зеленский заявлял, что хочет от США определенности с гарантиями безопасности, а от ЕС требует назвать конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз.

Мы передавали, что Евросоюз смог согласовать план из десяти шагов, выполнение которых необходимо Украине для продолжения переговоров для евроинтеграции.