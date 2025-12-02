Президент Украины Владимир Зеленский хочет от США определенности с гарантиями безопасности, а от ЕС требует назвать конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз.

Соответствующие заявления Зеленский озвучил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином.

"Мы благодарны США за то, что они готовы быть гарантами этой безопасности, но мы хотим понимать эти гарантии. Мы благодарны Европе, что Украину видят в ЕС, а для нас это часть гарантий безопасности. Но вопрос: когда? В этом столетии мы в Евросоюзе или в следующем столетии? То есть определенность - вот что нам нужно", - сказал президент Украины.

Также он назвал самыми чувствительными темами в обсуждаемом мирном плане вопросы территорий, замороженных активов РФ и гарантий безопасности.

Напомним, США и РФ призывают Украину вывести войска из Донецкой области для завершения войны.

О том, происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.

