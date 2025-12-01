Вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Запада остается нерешенным после переговоров США и Киева во Флориде.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Ряд ключевых вопросов остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада", - пишет WSJ.

При этом газета подтверждает, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер сегодня вылетают в Москву на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Также источники издания "РБК-Украина" сообщили, что ни по одному из ключевых вопросов на встрече США и украинской делегации в Майями договориться не удалось.

В частности, украинская делегация отказалась выводить войска из Донецкой области, аргументировав это конституционными ограничениями, мнением украинского общества, а также "несоответствием реальной ситуации".

Позиция Киева, по данным источников "РБК-Украина", остается прежней: прекращение огня должно быть по текущей линии фронта. И только после этого должно начаться обсуждение территорий.

Также Киев на переговорах отверг ещё один пункт мирного плана Трампа - отказ от членства в НАТО. При этом представители украинской делегации ссылались на то, что "курс на членство в Альянсе закреплён в Конституции, и её изменение ради заключения мирного соглашения является плохим прецедентом".

Отметим, что об отсутствии финальных договоренностей заявили после вчерашней встречи и Рубио, и Умеров.

Но единственное, что не согласуется с картиной полного отказа Киева выполнить два главных пункта мирного плана Трампа - НАТО и территории (что вытекает из упомянутых выше сообщений источников украинских СМИ), это то, что сегодня Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву на переговоры с Путиным.

Если по ключевым спорным вопросам американцам с украинской делегацией договориться не удалось (что, по данным западных СМИ, было главной целью встречи в Майями), то не совсем понятно с чем (и зачем) Уиткофф и Кушнер летят в РФ.