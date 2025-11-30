Соединенные Штаты хотят уже сегодня закрыть все спорные вопросы по территориям с Украиной, чтобы во вторник передать план президенту РФ Владимиру Путину в Москве.

Об этом сообщает портал Axios.

Издание напоминает, что в Женеве на прошлой неделе стороны согласовали почти весь план, но остались два пункта, по которым возникли фундаментальные разногласия: территории и гарантии безопасности. По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон намерен урегулировать эти разногласия уже сегодня во время очередного раунда переговоров США и Украины.

"Украинцы знают, чего мы от них ждём", - заявил чиновник.

По информации Axios, встреча американской и украинской делегаций проходит в личном гольф-клубе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

"Украинская делегация, которую теперь возглавляет секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами перед встречей, которая пройдёт в эксклюзивном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Уиткоффу. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол Украины в США Ольга Стефанишина, начальник штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и представители украинских спецслужб, сообщили украинские официальные лица. Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер", - говорится в статье.

Между тем Умеров сообщил в своём телеграм-канале, что встреча украинской делегации с Уиткоффом, Рубио и Кушнером уже началась, однако в течение часа публикация была удалена.

Позже в Сети появились кадры прибытия украинской делегации на переговоры во Флориде.

Напомним, согласно мирному плану США, Украина должна вывести свои войска со всей территории Донецкой области.

До сих украинские власти выступали категорически против этого. В том числе, ещё в четверг однозначно заявлял о полном неприятии Киевом идеи вывода войск Андрей Ермак, к которому на следующий день пришли с обысками детективы НАБУ и он был отправлен в отставку.