Переговоры украинской и американской делегации во Флориде будут касаться графика выборов в Украине, обмена территориями между Киевом и Москвой и других вопросов.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Как уточняет издание, после контактов с Киевом спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют вскоре отправиться в Москву для проведения переговоров с российской стороной. Ряд СМИ пишут, что их встреча с главой РФ Владимиром Путиным запланирована на вторник.

Между тем, как сообщил телеканалу CNN источник, знакомый с обсуждением, переговоры между представителями США и Украины проходят "напряженно, но конструктивно".

По его словам, стороны затрагивают одни из самых чувствительных вопросов, связанных с возможным завершением войны, и диалог развивается.

В свою очередь источник в украинской делегации сообщил AFP, что переговоры США и Украины во Флориде проходят непросто.

По его словам, стороны пока не смогли согласовать компромиссные формулировки.

"Процесс идет непросто, поскольку поиск формулировок и решений продолжается", - заявил собеседник агентства.

При этом источник описал встречу как конструктивную и добавил, что участники стремятся получить конкретный результат, который позволит перейти к дальнейшему этапу переговоров между США и Россией.

Ранее в Axios писали что США хотят согласовать с Украиной спорные вопросы, чтобы передать утверждённый Киевом план урегулирования в Кремль.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.