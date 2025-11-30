Переговоры Киева и Вашингтона во Флориде о согласовании плана остановки войны в Украине завершились без окончательных договорённостей по спорным вопросам.

Это следует из слов госсекретаря США Марко Рубио.

"Сегодняшняя встреча с украинцами была достаточно продуктивной. Нам ещё есть над чем работать", – заявил госсекретарь США.

При этом глава Госдепа считает, что Москва "должна быть включена в уравнение" по урегулированию российско-украинского конфликта.

По словам Рубио, с этой целью спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф посетит Кремль.

Госсекретарь дал понять, что окончательных решений с украинской делегацией достичь не удалось, отметив, что переговорном процессе требуется "ещё больше работы".

"Наша цель здесь – закончить войну, но это больше, чем просто закончить войну. Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, чтобы они никогда больше не столкнулись с новым вторжением, и, что не менее важно, мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания. Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто для того чтобы восстановить свою страну, а чтобы восстановить её так, чтобы она была сильнее и более процветающей, чем когда-либо прежде. И поэтому это всеобъемлюще, то, над чем мы работаем здесь сегодня. Это не только об условиях, которые останавливают боевые действия, это также об условиях, которые создают для Украины долгосрочное процветание. Мы начали закладывать основу для этого, безусловно, в Женеве. Это требует деликатности, это сложно, здесь много движущихся частей, и, очевидно, здесь задействована другая сторона (РФ - Ред.), которая должна будет стать частью уравнения. Работа продолжится на этой неделе, когда Стив Уиткофф поедет в Москву, хотя мы также в разной степени поддерживали контакт с российской стороной, но у нас довольно хорошее понимание их взглядов тоже. Предстоит ещё много работы, но сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия, на которой, я думаю, был достигнут дополнительный прогресс, и мы продолжаем реалистично относиться к тому, насколько это сложно, но оптимистично, особенно учитывая тот факт, что по мере того, как мы достигаем прогресса, я думаю, появляется видение того, что это касается не просто окончания войны, что очень важно, это делается также для того, чтобы обеспечить будущее Украины, будущее, которое, как мы надеемся, будет более процветающим, чем когда-либо прежде", – сказал Марко Рубио.

В свою очередь глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам переговоров с США заявил, что "есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира".

"Встреча была содержательной и успешной. Впереди ещё много работы", – добавил Умеров.

О чём конкретно договорились стороны, Умеров, как и Рубио, не сказал, но из его слов также следует, что окончательных договоренностей пока не достигнуто.

Позже Умеров доложил Зеленскому о "существенном прогрессе" в переговорах с американцами.

В то же время секретарь СНБО сообщил, что работа над мирным планом продолжится - то есть договориться по всем вопросам на сегодняшней встрече не удалось.

Напомним, западные СМИ называли темы переговоров делегаций США и Украины на встрече во Флориде.

Ранее в Axios писали, что Белый дом хочет согласовать с Банковой спорные вопросы, чтобы передать утверждённый Киевом план в Москву.