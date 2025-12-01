После переговоров в Майами украинской делегации с представителями США остались сложные вопросы, которые следует проработать.

Об этом написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

"Все было очень конструктивно. Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с нашей активностью", - сказано в публикации президента.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что Украина отказала США по основным пунктам мирного плана: отказа от курса на вступление НАТО и вывод войск из Донбасса. Однако американские СМИ этого столь категорично не подтверждали.

Официальные заявления об итогах встречи крайне скупые и расплывчатые. Так, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры с украинцами была довольно продуктивными, но "ещё есть над чем работать". А глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам переговоров с США заявил, что "есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира".