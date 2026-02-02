В Черкассах у здания областной военной администрации военные устроили митинг, требуя объективно расследовать события 27 января в селе Неболь у Корсунь-Шевченковского, когда ветеран ВСУ и активист Евромайдана Сергей Русинов убил четырёх полицейских и был убит.

Об этом сообщает "Суспильне".

Митинг прошел вчера, в нём участвовали около 350 человек из ветеранских союзов со всей Украины.

По словам одного из участников, митингующие хотят, чтобы тело Русинова, которое пока не выдают, вернули семье для похорон с почестями и привлекли к ответственности руководителя Нацполиции в Черкасской области Олега Гудыму. Другой участник акции рассказал, что 27 января был у дома Русинова и хотел уладить ситуацию без штурма.

"Я вызвался, чтобы пойти на переговоры с ним, чтобы не обострять ситуацию. Подошел к дому, крикнул свой позывной, его, чтобы он понимал, с кем он говорит", - сообщил мужчина и добавил, что Русинова в доме не застал.

Накануне митинга несколько военных и блогеров опубликовали посты в поддержку Русинова. При этом они подтвердили, что именно он поджигал автомобиль депутата местного совета, по поводу чего к нему с обыском и пришли полицейские.

Между тем глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что "боевой статус не является оправданием для совершения умышленных убийств, да ещё и с такой жестокостью".

27 января мы сообщали, что при задержании Русинова погибли майор Александр Флоринский, старший лейтенант Денис Половинка, майор Сергей Сафронов и майор Владимир Бойко.

Выговский рассказывал, что Русинов хладнокровно добивал раненых полицейских в упор.