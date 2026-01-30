Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил новые подробности убийства четырех полицейских в Черкасской области при попытке задержания ветерана ВСУ и Евромайдана Сергея Русинова.

Детали трагедии правоохранитель рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

По его словам, бойцы спецподразделения с боевым опытом зашли в дом, сообщили подозреваемому о начале следственных действий, общались с ним "спокойно, с учетом его статуса ветерана войны".

"Однако он забаррикадировался и не шёл на контакт. Поэтому полицейские пригласили к общению его побратимов. В это время - и именно эти минуты стали критически важными - он незаметно покинул территорию дома и устроил засаду у дороги в лесистой местности", - рассказал Выговский.

Сослуживцы не нашли Русинова в доме и выразили желание, чтобы понятыми во время обыска были представители общины, на поиски которых отправились её полицейские офицеры.

Именно они стали первыми жертвами подозреваемого, который расстрелял их автомобиль в упор, при этом одного убив, а другого ранив. Это произошло в полукилометре от дома подозреваемого.

После этого Русинов подошел к раненому и хотел в упор его застрелить.

"Когда наш полицейский отметил, что он местный полицейский офицер общины, и подозреваемый его узнал, нападавший сказал ему: "Ну хорошо, живи", - и ушел в засаду. Когда спецназовцы, реагируя на выстрелы, прибыли на место преступления, он из засады расстрелял полицейских. При этом, когда наши полицейские спецназовцы уже истекали кровью, но еще были живы, он их в упор достреливал. В конце концов стрелок был ликвидирован", - заявил глава Нацполиции.

По словам Выговского, сейчас в СМИ некоторые героизируют этого ветерана.

"Боевой статус не является оправданием для совершения умышленных убийств, да ещё и с такой жестокостью. Я читал комментарии и мнения различных активистов и блогеров. Многие не видят в нём хладнокровного убийцу, который, понимая, что человек уже ранен, намеренно и хладнокровно добивал его", - заявил Выговский.

Ранее некоторые военные и блогеры опубликовали посты в поддержку Русинова, заявив, что он был активистом Майдана и воевал в ВСУ. При этом они подтверждают, что Русинов поджигал машину депутата местного совета, по поводу чего к нему и пришли с обыском полицейские.