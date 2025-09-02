В Киевской области ветеран ВСУ убил азербайджанца и ранил его отца. Инцидент произошел 31 августа в Фастове.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на журналиста Мубариза Асланова.

По его данным, конфликт начался из-за спора о цене товара. Мужчина заявил, что "защищал на фронте этих чурок, сидящих в тылу и занимающихся бизнесом". Словесная перепалка переросла в стрельбу: ветеран вернулся домой за оружием, а затем расстрелял отца и сына.

28-летний Рагимов Исмаил Фарман оглу погиб на месте. Его отец выжил и находится в больнице. Стрелок задержан полицией.

Ранее мы рассказывали, как в Харькове мужчина в упор выстрелил в ветерана ВСУ с протезом. В ходе внезапного конфликта подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в 22-летнего ветерана ВСУ, а затем начал его избивать.

А в Черкассах военный ушедший в СЗЧ, стрелял в McDonald’s. По словам его жены, мужчина служил в десантно-штурмовой бригаде с лета 2022 года, а в прошлом году, накануне новогодних праздников, из-за сильного давления, из-за того, что спал по три часа, из-за того, что не отпускали в отпуск, ушёл в СЗЧ.