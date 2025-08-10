Мужчина, который устроил стрельбу в черкасском McDonald’s, оказался военным, отправившимся в самовольное оставление части.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Муж служил в десантно-штурмовой бригаде с лета 2022 года, а в прошлом году, накануне новогодних праздников, из-за сильного давления, из-за того, что спал по три часа, из-за того, что не отпускали в отпуск, ушёл в СЗЧ. Если человек в бегах, можно понять, какая у него жизнь. Были проблемы с работой", - рассказала его жена Мария.

При этом она отмечает, что ее муж не является агрессивным человеком, однако на фоне войны и стресса с ним произошли изменения.

"У него не было цели навредить кому-то в ресторане, он никого не ранил. Он намеревался поранить только себя, хотел покончить с собой", - добавила она.

Сообщается, что фамилия стрелка - Бояршинов, он 1992 года рождения. Мария уточнила, что до войны её муж работал в сфере SMM.

"Накануне 7 августа он был целый день на работе", - добавила она.

Напомним, мужчина произвел несколько выстрелов в потолок из газового пистолета, после чего порезал себе шею острым предметом. Его задержали и госпитализировали.

Других пострадавших в результате инцидента нет.

