Сегодня днем в Черкассах вооруженный мужчина ворвался в ресторан "МакДональдс" по улице Смелянской. Вслед за этим в заведении общепита раздались выстрелы.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, затем инцидент подтвердила Национальная полиция.

"Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал", - заявили в полиции.

К ресторану прибыли полиция, врачи и сотрудники спецподразделения полиции КОРД. Правоохранители эвакуировали посетителей и работников заведения, а территорию оцепили.

Вскоре из ресторана врачи "скорой" эвакуировали окровавленного раненого на носилках. По данным СМИ, это был стрелок и он сам нанес себе ранения.

Полиция подтвердила задержание мужчины за стрельбу. По ее данным, он зашел в помещение, несколько раз выстрелил, сам себя ранил и закрылся в туалете, а КОРД его задержал. Больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован.

Ранее мы часто сообщали о стрельбе в мирных украинских городах. Так, весной в Каменском Днепропетровской области на улице Харьковской нетрезвый мужчина в военной форме принялся стрелять из автомата. Это происходило во дворе многоэтажного дома.

А в минувшем году под Уманью пьяный начальник тюрьмы открыл стрельбу на станции технического обслуживания.