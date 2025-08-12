Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский ждёт, когда сотрудники ТЦК и СП начнут расстреливать людей, которые сопротивляются мобилизации.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"У нас увеличилось число нападений на ТЦК. Вот уже в Ровенской области и на Волыни... Я с нетерпением жду, когда же ТЦК начнут открывать огонь в ответ. Это имело бы хороший педагогический эффект. Я думаю, они боятся это делать, потому что застрели нападавшего и потом тебя просто уничтожат начальство, общественность, политическое руководство, которое все время должно заискивать перед придурковатыми избирателями. Нападающих на ТЦК почти не арестовывают - это редкие случаи. Их отпускают, и я не слышал, чтобы кого-то довели до суда", - заявил Корчинский.

В мае он призывал сажать пожизненно даже за косой взгляд в сторону военкомов. По его словам, он выступает "за экстраординарное судопроизводство, за военно-полевые суды".

А осенью он говорил, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина окажется"на грани уничтожения". В этом возрасте молодой человек уже может поднять автомат, заявил Корчинский.

При этом ни сам Корчинский, ни его сын Даниил на фронт воевать не отправляются, на что обратил внимание бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который некогда был близок с лидером "Братства". По его данным, Корчинский-младший работает в охране отца.