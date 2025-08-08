Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что она не фанат ТЦК и СП, осознает необходимость их реформирования и выступает против бусификации.

Об этом она написала в своих соцсетях, прокомментировав участившиеся случаи сопротивления военкомам.

При этом Верещук не одобряет физическое противостояние граждан военкомам.

"Я далеко не фанат ТЦК. Разделяю много критических мнений об их работе. Более того, считаю, что реформа ТЦК жизненно важна сегодня. Но когда некоторые граждане вступают в физическое противостояние с работниками ТЦК – это неправильно. Я против бусификаций. Но если есть закон и человек в розыске – что должны делать ТЦК или полиция? Здесь вопрос к тем, кто принимает законодательство, а не к тем, кто должен его выполнять", – написала зам Андрея Ермака.

Сегодня в Виноградове Закарпатской области прошла акция протеста против действий служащих территориального центра комплектования.

Между тем работников ТЦК обязали носить бодикамеры, записывая проверку документов и вручение повесток, заявил Денис Шмыгаль.