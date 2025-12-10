Стали известны подробности вчерашнего убийства в Одессе, в ходе которого убийца выпустил четыре пули в голову мужчине.

Погибшим оказался одессит Денис Требенко, 1980 года рождения, член одной из еврейских ортодоксальных общин.

По информации издания "Думская", он возглавлял благотворительный фонд "Рахамим" и у него были серьезные финансовые проблемы.

Уточняется, что погибший задолжал больше 40 тысяч долларов одесской предпринимательнице, проиграл ей в суде и рисковал лишиться унаследованной квартиры. При этом сам он также пытался взыскать почти 60 тысяч долларов у наследника своего должника.

В результате Требенко проиграл в первой инстанции, но вторая встала на его сторону. Однако денег он так и не получил.

Полиция открыла уголовное дело по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ранее мы писали, что в Киеве от огнестрельного ранения в голову погиб известный криптоинвестор. Тело 32-летнего мужчины нашли в Оболонском районе столицы с простреленной головой.

Перед этим во Львовской области мужчина застрелил коллегу по автосервису из карабина и покончил с собой.