Сын украинского космонавта Леонида Каденюка, чье тело сегодня утром нашли в его квартире в Киеве, мог совершить самоубийство. По данной статье открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительной информации, дверь в квартиру погибшего была закрыта и не имела следов взлома.

Нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший держал в своей руке. Соседи не слышали никакого шума или звуков борьбы.

В результате мероприятий правоохранители установили, что мужчина долгое время страдал депрессивными расстройствами, "что отражалось на его поведении". Накануне же вечером у мужчины произошел очередной нервный срыв.

Тело Каденюка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что сегодня мертвым найден Дмитрий Каденюк. Тело 41-летнего мужчины обнаружила его мать и вдова первого космонавта независимой Украины.

Из открытых источников известно, что после смерти космонавта Леонида Каденюка родственники никак не могли поделить его имущество, а именно 4-комнатную квартиру на Печерске.

Мы подробно писали о первом космонавте независимой Украины в отдельном материале.