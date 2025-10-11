В Киеве от огнестрельного ранения в голову погиб известный криптоинвестор. Тело 32-летнего мужчины нашли в Оболонском районе столицы с простреленной головой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По информации правоохранителей, он сидел в салоне своего автомобиля, а рядом лежал зарегистрированный на него пистолет.

"Предварительно установлено, что погибший — предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил прощальное сообщение", — отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Паблики пишут, что погибший - криптобизнесмен Константин Ганич, известный также как Kudo.

Как сообщили "Стране" знакомые Ганчина, которые общались с ним в последнее время, накануне своей смерти он сталкивался с давлением украинских силовиков, которые вымогали с него долю с дохода от криптоопераций.

Ряд криптоинвесторов, с которыми поговорила "Страна", не исключают, что погибший действительно мог покончить жизнь самоубийством.

Возможным мотивом они называют вчерашний обвал крипторынка.

"Kudo занимался трейдингом. И распоряжался большими деньгами других клиентов. И вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие", - сказал один из украинских криптоинвесторов.

Приводим последнее видео криптоинвестора со страницы в Instagram, которое он опубликовал накануне своей гибели.

При этом один из криптоинвесторов, с которым переговорила "Страна", сомневается в распространенной сейчас в СМИ версии о том, что Константин Ганич покончил жизнь самоубийством из-за нынешнего обвала на крипторынке.

"Если б после каждого обвала рынка криптаны стрелялись бы, то уже б все они в земле сырой лежали. Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, также как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история. Можно, конечно, допустить, что конкретно вчера или сегодня Kudo должен был отдать инвесторам, чьими средствами он управлял, крупную сумму и не смог этого сделать из-за обвала рынка. Но есть тысяча способов как решить эту проблему и передоговориться, кроме как пускать себе пулю в лоб. В конце концов можно просто на дно лечь на время. Более вероятны другие версии - убийство за долги, за рекомендации скам-токенов или по другим причинам, замаскированное под самоубийство, самоубийство по причине не связанной со вчерашним обвалом крипты, либо убийство или самоубийство по причине вымогательства со стороны криминала или силовиков. Криптоинвесторов во всем мире в последнее время убивают или похищают, к сожалению, все чаще. Да и в Киеве такие случаи уже были", - сказал "Стране" криптоинвестор.

