Во Львовской области произошла стрельба в автосервисе. По ее результатам, нагли тела двух его работников.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как выяснилось, происшествие произошло в 12:00 в селе Подрясное.

Предварительно установлено, что во время конфликта 33-летний мужчина, арендовавший помещение, застрелил 39-летнего арендодателя, а затем покончил с собой.

Стрелок выстрелил себе в грудь.

При этом отмечается, что стрелял он из карабина "Сайга", который уже направили на экспертизу.

На месте работали следователи и профильные службы, которые проводили необходимые оперативные мероприятия.

Руководитель Франковской окружной прокуратуры Львова Сергей Янчишин сообщил, что следователи уже работают с записями камер наблюдения и устанавливают свидетелей происшествия.

По факту инцидента открыто два уголовных производства — по статье об умышленном убийстве и по статье о самоубийстве.

Ранее мы писали, что в Деснянском районе Киева произошло убийство хозяина шиномонтажа. Неизвестный подошел к припаркованному автомобилю Renault, выстрелил в сидящего там мужчину и скрылся.

В августе на юге Украины водитель двухколёсного транспортного средства убил служащего Нацполиции в ходе проверки документов.