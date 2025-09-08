В Кривом Роге 25-летний полицейский застрелился из табельного оружия. Инцидент произошел в служебном автомобиле возле кладбища.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на источники в Национальной полиции.

По предварительной информации, погиб оперуполномоченный криминальной полиции Виталий Гайдей, который занимался раскрытием преступлений против жизни и здоровья людей.

Утром он не сдал оружие после дежурства, что побудило его коллег начать поиски молодого мужчины.

Недавно мы рассказывали, что в больнице умер офицер киевского центра комплектования Вооруженных сил Украины, который выстрелил себе в голову на рабочем месте.

Ранее мы писали, что в Винницкой области во время переговоров с полицией застрелился подозреваемый в двойном убийстве пенсионеров.

Между тем война в Украине идет 1293-й день. В ночь на понедельник россияне атаковали очередной объект украинской энергетики: под ударом беспилотников оказалась Трипольская ТЭС, которая в прошлом году уже подвергалась мощной атаке. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.