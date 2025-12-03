На территории Украины, в Одессе, задержали двух подозреваемых в убийстве в Вене 21-летнего Даниила Кузьмина - сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Мужчин 19 и 45 лет задержали еще 29 ноября, на следующий день после пересечения границы. В их поимке участвовало спецподразделение "КОРД" вместе с другими полицейскими. Суд уже избрал им меру пресечения, отправив под стражу на 40 суток до поступления запроса об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности на территории Австрии.

При задержании у мужчин изъяли значительные суммы долларов, поэтому следствие исключает политический мотив убийства.

Также стало известно, что Кузьмин учился в одном университете Вены с младшим из подозреваемых.

Компетентные органы Австрии считают, что убийцы насильно затащили Кузьмина в автомобиль, закрыли его там на 4 часа и заставили перечислить значительную сумму средств с его криптосчета на счет другого лица. После этого подозреваемые облили жертву бензином и подожгли вместе с автомобилем.

Даниил Кузьмин

Напомним, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом нашли сгоревший автомобиль с телом молодого украинца.

Два дня спустя стало известно, что жертву избила группа мужчин на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города, после чего посадила на заднее сиденье его машины и сожгла живьем.