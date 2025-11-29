Стали известны подробности убийства 20-летнего украинца в столице Австрии.

Материалы следствия публикует местная газета Kronen Zeitung.

Издание пишет, что молодой человек, найденный сгоревшим в собственной машине, умер не от удара тупым предметом, как это сообщалось ранее.

По данным полиции, беженца из Украины избила группа мужчин на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города. После нанесения побоев жертву нападения посадили на заднее сиденье его "Мерседеса", один из участников избиения сел за руль и в сопровождении сообщника перегнал машину из гаража в другой район Вены. Там в безлюдном месте злоумышленники подожгли автомобиль с ещё живым украинцем внутри. Молодой человек погиб в огне.

Сообщается, что семья убитого находилась в Украине и теперь выехала в Австрию, чтобы забрать его тело.

Ранее подробности убийства 17-летнего украинца в лагере для беженцев Ирландии.

В СМИ также появилась информация, что возросло количество преступлений против украинцев на территории Польши.

