В Индонезии расстреляли российского блогера-националиста Владислава Позднякова.

Об этом сообщают паблики РФ, публикуя фото окровавленного тела.

Ряд пабликов написали, что блогера расстреляли у отеля Komodo Flores в Индонезии в 11.00 по Киеву. С этого времени его ресурсы неактивны.

Посольство России смерть ее гражданина не подтверждает, отмечая, что что на текущий момент не располагают какой-либо информацией о гибели Позднякова.

Некоторые комментаторы при этом в смерть Позднякова не верят, считая ее инсценировкой. Предполагается, что это акция для пиара его канала и привлечения внимания в медиапространстве.

Такое же мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Разыгрывает историю, чтобы набрать подписчиков на свой тг-канал. Постоянно так поступает. Не ведитесь", – написал он.

Ранее мы писали, как по российским и украинским телеграм-каналам прошла информация о якобы убийстве известного российского военного блогера Егора Гузенко, который ведет паблик под названием "Тринадцатый". Однако информация об "убийстве" блогера оказалась пранком.

До этого российские военные паблики сообщали, что блогер Андрей "Мурз" Морозов покончил с собой и оставил предсмертную записку. В ней он заявил, что его заставили удалить пост с заявлением о больших потерях армии РФ в Авдеевке. Ведущие эфира "Соловьёв Live" обвинили его в предательстве и потребовали привлечь к ответственности.