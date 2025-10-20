Украинский криптоблогер Костя Кудо (Константин Ганич), тело которого обнаружили в Киеве, покончил жизнь самоубийством.

Об этом заявила пресс-служба Национальной полиции Киева.

По информации правоохранителей, такое решение было принято в результате проверки камер видеонаблюдения.

"В ходе проведенных следственных действий, анализа камер видеонаблюдения правоохранители установили, что мужчина совершил самоубийство. По данным следствия, накануне он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых затруднений, а также направил им прощальное сообщение. В частности, ночью накануне он припарковался возле одного из многоэтажных домов и произвел выстрел в голову из зарегистрированного оружия", – говорится в сообщении.

Подробно о гибели Константина Ганича, тело которого нашли в Оболонском районе столицы, мы писали в отдельном материале.

