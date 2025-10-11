Сегодня утром столичная полиция сообщила об обнаружении в припаркованном в районе Оболонской набережной в Киеве элитном суперкаре Lamborghini Urus Performante черного цвета тела 32-летнего бизнесмена с огнестрельным ранением головы.

Рядом в салоне нашли зарегистрированный на него пистолет, из которого и был, по предварительным данным, произведен смертельный выстрел.

Также в полиции заявляют, что накануне бизнесмен разослал своим друзьям прощальные сообщения и упоминал о финансовых проблемах.

Вскоре стало известно имя погибшего - это 32-летний Константин Ганич, который считался одним из крупнейших криптоинвесторов Украины.

В полиции завели уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины - "умышленное убийство" с отметкой "самоубийство", так как предсмертные сообщения друзьям и осмотр места происшествия предварительно свидетельствовали о том, что Ганич наложил на себя руки.

При этом, однако, версия об убийстве с последующей инсценировкой самоубийства также проверяется,

анализируются последние контакты погибшего и проведен осмотр его места проживания.

Ганич вел роскошный образ жизни - менял суперкары как перчатки. Кроме Lamborghini, цена которой стартует от 400 тысяч долларов, в 2023 году передвигался на Ferrari 296 GTB стоимостью более 370 тысяч долларов.

Хотя официально его фирма декларировала довольно скромные доходы.

Согласно данным Youcontrol, он являлся директором Общественной организации "Ассоциации трейдеров Украины" и владел 25% компании ОАО "ТСТА КОНСАЛТИНГ". Официально компания занимается "вспомогательной деятельностью в сфере образования", а ее чистая прибыль в 2024 году составила всего 97 тысяч гривен.

Также Константин Ганич был зарегистрирован как физлицо-предприниматель и занимался вопросами консультирования в сфере информатизации и образования.

Известно, что Ганич был клиентом элитного фитнес-клуба TSARSKY на Печерске и участвовал в состязаниях бодибилдеров.

Например, в 2019 году победил на конкурсе World Bodybuilding And Physique Sports Federation. В соцсетях погибший писал под псевдонимом Kostya Kudo и часто дискутировал на тему криптовалюты.

Ряд криптоинвесторов, с которыми поговорила "Страна", не исключают, что погибший в Киеве Константин Ганич (Kudo) действительно мог покончить жизнь самоубийством.

Возможным мотивом они называют вчерашний обвал крипторынка.

"Kudo занимался трейдингом. И распоряжался большими деньгами других клиентов. И вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие", - сказал один из украинских криптоинвесторов.

Но есть и иные мнения.

Другой коллега по цеху погибшего сомневается в распространенной сейчас в СМИ версии о том, что Константин Ганич покончил жизнь самоубийством из-за нынешнего обвала на крипторынке.

"Если бы после каждого обвала рынка криптаны стрелялись, то уже бы все они в земле сырой лежали. Все знают, что крипта может в любой момент резко упасть, также как и потом резко вырасти. Сейчас крипта упала, потом поднимется. Это обычная история. Можно, конечно, допустить, что конкретно вчера или сегодня Kudo должен был отдать инвесторам, чьими средствами он управлял, крупную сумму и не смог этого сделать из-за обвала рынка. Но есть тысяча способов, как решить эту проблему и передоговориться, кроме как пускать себе пулю в лоб. В конце концов можно просто на дно лечь на время. Более вероятны другие версии - убийство за долги, из-за рекомендаций вкладываться в скам-токены или по другим причинам, замаскированное под самоубийство, самоубийство по причине, не связанной со вчерашним обвалом крипты, либо убийство или самоубийство по причине вымогательства со стороны криминала или силовиков. Криптоинвесторов в странах Европы в последнее время убивают или похищают, к сожалению, все чаще. Да и в Киеве такие случаи уже были", - сказал "Стране" криптоинвестор.

Один из знакомых Ганича подтвердил "Стране", что накануне гибели его "прессовали" силовики и требовали деньги.

То ли таким образом выбивали с него долги (по слухам, Ганич управлял, в том числе, и деньгами высокопоставленных украинских чиновников и силовиков), то ли просто вымогали.

Сам Ганич не так давно в одном из интервью рассказывал, что ему поступают угрозы. А также о том, что из-за обмана партнера один из его проектов закрылся и он потерял на нем около $1,3 млн. Но он утверждал, что смог вернуть эти деньги своим инвесторам.

"Политические и экономические отношения в Украине в высших сферах держатся на коррупции. И сейчас ситуация только усугубилась, так как огромные деньги осваиваются на войне. А в последнее годы коррупция ушла в крипту. Криптовалюты - это основной нерв сейчас всей украинской коррупции. Там поток в миллиарды долларов. А, возможно, и в десятки миллиардов. И многие из тех, в чьи руки этот поток идет, хотят поиграть на рынках. Дают деньги в управление. Ганич был одним из тех, кому давали. И что-то часто идет не так как хотелось бы. Постоянно возникают споры и проблемы. В конце концов просто тупо вымогательство распространено. Скорее всего, это и стало причиной самоубийства или убийства Ганича", - сказал один из криптоинвесторов.