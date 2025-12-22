В центре Киева произошла драка со стрельбой между иностранцами. В потасовке участвовало более десятка иностранцев.

Об этом сообщают местные паблики.

По их информации, конфликт произошел прошедшей ночью и длился около часа.

Полицейские установили двух человек, причастных к инциденту. Правоохранители установили стрелка и задержали его – им оказался 28-летний местный житель.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Продолжается установление всех участников инцидента и установление роли каждого.

