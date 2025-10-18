В одном из местных дворов города Днепр на парковке завязалась массовая драка между гражданскими и представителями ТЦК.

Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

В ролике можно заметить, что несколько человек в камуфляжной форме выходят из микроавтобуса и вступают в перепалку с местными жителями. С военкомами присутствует человек в полицейской форме.

В ходе спора один из гражданских начал снимать происходящее на видео, в ответ на что военкомы бросились на него и попытались отобрать телефон.

После этого и завязалась потасовка.

На втором видео горожане штурмуют микроавтобус, мобилизационный наряд отбивается и уезжает.

Но уезжают сразу не все. Часть военкомов остаются, и с ними у местных жителей также завязывается драка.

После этого служащие ТЦК также ретируются на машине, которую продолжают атаковать гражданские. Легковому автомобилю отламывают зеркала и наносят несколько ударов по дверям и окнам.

