Пользователи соцсетей репостят фотографии распределительного центра в Киеве на ДВРЗ, откуда мобилизованных направляют в военные части.

По опубликованным снимкам понятно, в каких ужасающих условиях содержат мужчин: помещения неимоверно грязные, матрасы и подушки на кроватях в крови, в санузлах полная антисанитария, а рацион питания крайне скудный и неаппетитный, включает засохший хлеб и непонятное варево.

В этом центре мобилизованные могут ожидать дальнейшего направления в воинские части неделями, без связи с родными. Причем, как пишут пользователи, среди содержащихся там граждан есть непригодные к службе, в то время как здоровых часто отправляют в армию практически сразу после короткого собеседования.

После распространения фотографий на них отреагировал Киевский областной ТЦК и СП, назвав кадры дезинформацией. Кроме того, в ТЦК уже традиционно переложили вину за проблемы на граждан.

"В материалах изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, любого подтверждения, что это именно он, нет. Также советуем гражданам проявить сознание и убирать за собой последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя ВСУ", - заявила пресс-служба ТЦК в Фейсбуке.

В центре уверяют, что на сборном пункте "поддерживаются чистота и надлежащий порядок", хотя условия, "действительно, не класса гостиницы- люкс".

При этом в ТЦК не показали, как на самом деле выглядит сборный пункт на ДВРЗ.

Как мы писали, летом в этом распределительном центре произошел бунт мобилизованных.

Ранее мы не раз сообщали о мобилизации мужчин с тяжелыми диагнозами. Так, в марте в столице военкомы забрали юриста Клима Братковского, который является инсулинозависимым диабетиком.