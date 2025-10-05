В украинских соцсетях получил широкую огласку инцидент с "мобилизацией" кота.

Соответствующее видео с камеры уличного наблюдения опубликовали телеграм-каналы Киевской области.

На кадрах двое мужчин в камуфляжной форме (паблики написали, что это служащие ТЦК) ловят в частном секторе кота и уезжают с ним на машине.

При этом заметно, что животное – взрослая особь и больше похож на домашнего породистого кота. Произошедшее не похоже и на возвращение с улицы потерявшегося питомца – водитель автомобиля проявлял желание как можно быстрее покинуть место поимки животного.

После широкой огласки инцидента в Киевском областном ТЦК опубликовали опровержение причастности ведомства к похищению животного.

Центр комплектования армии пишет о воздействии вражеской пропаганды на отношение украинцев к служащим ТЦК.

"То, что в похищении кота все и сразу обвинили ТЦК, свидетельствует о тяжёлом мировоззренческом пороке нашего общества. Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное – осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, осквернить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это самое худшее, что вообще могло произойти!" – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.

ТЦК отрицает, что кота похищали его сотрудники и заявляют, что такую форму, как у военных на видео, военкомы вообще не носят – уставом не положено.

"Что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско, кто начинает сопротивление и борьбу с врагом?" – задаётся вопросами областной ТЦК и тут же дает на них ответ: "Враг. Неприязнь к ТЦК – это исключительно враждебный нарратив".

Параллельно в телеграм-каналах Киевщины распространяется и другая версия произошедшего: украденный служащими ТЦК кот должен был достаться сыну военкома.

"<...> Там ребёнок хотел котика. К отцу приехал побратим, и они оба подшофе, в форме, поехали якобы в приют за котёнком, но по дороге решили взять кота, который на видео. Уже выяснили, кто это сделал. Они сказали, что отдадут кота, если удалят из общей группы это видео. Но, как я понимаю, уже поздно – там уже скандал на полсела!" – пишет пользовательница.

Ранее ТЦК прокомментировал мобилизацию жителя Львовщины, у которого дома остались лежачий отец и животные.

Также мы писали, что в Ужгороде мобилизовали полицейского, которого уволили после свидетельства против ТЦК.