В селе Святовасильевка Днепропетровской области родители первоклассников записали обращение к украинским властям с призывом отпустить из ТЦК и СП мобилизованного классного руководителя. По их словам, мужчину незаконно задержали в самом начале учебного года.

Видеоролик появился в Фейсбуке учебного заведения.

Обращение адресовано властям Украины, Министерству обороны и Министерству образования и науки.

"Мы - родители учеников 1-го "А" класса Святовасильевского лицея, что в селе Святовасильевка Днепропетровской области. Наша школьная община осталась без нашего классного руководителя Собильского Виталия Александровича, классного руководителя наших первоклассников. Его мобилизовали сотрудники ТЦК. Это произошло буквально в начале учебного года, когда дети готовились к школе. Работники ТЦК задержали его незаконно.

Большинство из нас - это семьи военных, чьи отцы воюют, а также есть семьи погибших защитников. Мы не прячемся от обязанности защищать Украину. Мы знаем цену войны. Но первый учитель - это тоже защитник, защитник детской психики, будущего. Мы просим: не ломайте первые годы учебы наших детей", - говорит женщина на видео в окружении детей и их родителей.

Ранее мы писали, что весной в Харькове военком ударил учителя, имеющего бронь от мобилизации, во время проверки документов.

Напомним также о случае в Каменце-Подольском Хмельницкой области, где произошел массовый конфликт между ТЦК, полицией и гражданскими лицами. Военкомы силой усадили мужчину в автомобиль, что вызвало возмущение прохожих, которые окружили машину и повредили её колеса.