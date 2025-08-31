В Ровенской области мобилизировали священника, который проводил отпевание погибшего бойца Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ранее мобилизованный священник Иоанн Полищук в своём Telegram-канале.

По его информации, инцидент произошел 29 августа, в селе Пирятин.

Сотрудники ТЦК смогли мобилизировать протоиерея Владимира Главацкого, который в это время отпевал погибшего военного Юрия Дацюка.

Со слов Иоанна Полищука, в настоящее время Главацкий уже находится на полигоне.

Напомним, случаи мобилизации священников является частым явлением. Буквально на днях в Тернопольской области во время крестного хода в Почаевскую лавру сотрудники ТЦК мобилизовали многодетного священника УПЦ.

В начале августа в Харькове также принудительно мобилизовали двух братьев-священников УПЦ и удерживали их в ТЦК.

До этого в Тернопольской области сотрудники ТЦК и Национальной полиции задержали протоирея Иоанна Коваля по дороге на воскресное богослужение. По данным сына задержанного священника, мужчину сразу же доставили на полигон в Ровно.