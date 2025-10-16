Территориальные центры комплектования и социальной поддержки стали все чаще привозить в учебные центры бездомных.

Об этом заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным Слип заявил в своем YouTube-канале "Тот самый Кухарчук".

По словам военного, об этой проблеме ему сообщают знакомые из учебных центров.

"В учебные центры начали привозить бомжей. Я сейчас абсолютно не шучу, не утрирую, не преувеличиваю. Говорю о том, что мне рассказывают инструкторы и офицеры, мои друзья и знакомые из учебных центров. Кроме людей с разными формами инвалидности, открытыми формами туберкулеза в учебные центры начали все чаще привозить именно бездомных. Это не говорит о том, что все ТЦК вылавливают исключительно упомянутые категории, иначе украинская армия давно бы рухнула, но это плохой сигнал, о котором нужно говорить", - сказал Кухарчук.

Заместитель командира подчеркнул, что, попадая в армию, "бездомный вряд ли мыслит категориями защиты украинской государственности и уничтожения врага".

Ранее мы рассказывали, что лишившийся обеих ног ветеран войны Олег Симороз получил повестку в ТЦК. При этом в его военном билете есть штамп о снятии с воинского учёта.

А в Харькове ТЦК и СП мобилизовали мужчину, которому в детстве поставили диагноз "олигофрения в стадии дебильности".