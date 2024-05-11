Лишившийся обеих ног ветеран войны Олег Симороз получил повестку в ТЦК.

Об этом демобилизованный военный заявил в своём телеграм-канале.

При этом повестку в его почтовый ящик положили вместе с квитанциями за коммунальные услуги.

"Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК и СП пишет, что я, согласно законам о воинской обязанности и мобилизации, должен явиться к ним. Моё дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моём военном билете об исключении с военного учёта, ставили они... Повестку, к слову, просто тупо приклеили к квитанции за коммуналку", – пишет инвалид войны.

Ранее Симороза, который ходит на двух протезах, не хотели выпускать из Украины на лечение за границу. На КПП интересовались, есть ли у него медицинские документы.

По словам Симороза, пограничник целый час "гулял" с его военным билетом, проверяя документ. В итоге демобилизованного военного всё же пропустили в Польшу.

Также мы рассказывали, что ТЦК прислали повестку умершему в прошлом году главреду журнала "Футбол" Артему.