В Тернополе сотрудники ТЦК избили мужчину, который шёл в магазин за водой.

Репортаж об этом опубликовало издание "Суспильне".

По словам пострадавшего, его избили пьяные военкомы после того, как приказали ему предъявить документы, в ответ на что мужчина также потребовал предъявить документы, но люди в военной форме не сделали этого, а применили к нему насилие.

Медики констатировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также переломы. Издание сообщает, что на момент инцидента пострадавший уже имел инвалидность.

Ранее появилось видео из Львова, на котором полицейские скрутили мужчину под надзором военкома.

Задержанный ругал стоящего рядом военкома "быдлом", а полицейских называл "мусорами". В какой-то момент пожилая женщина из числа собравшихся прохожих вытаскивет дубинку из-за пояса одного из полицейский и несколько раз постукивает ею по спине правоохранителя.

Мы также сообщали, что на Закарпатье военкомы избили и отправили служить мужчину с параличом.

Бывшая жена пострадавшего утверждает, что у её мужа было несколько тяжёлых диагнозов, среди которых паралич правой части лица и правой руки. Но на медкомисии в ТЦК этому не придали значения.