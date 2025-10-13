Мобилизованный украинский журналист Богдан Буткевич пишет о ненависти в обществе по отношению к служащим ТЦК.

Публикация об инциденте в общественном транспорте появилась на его странице в Фейсбуке.

Буткевич рассказал, что произошло, когда в маршрутку, в которой он ехал, на блокпосту зашли военкомы с полицейскими.

"Реакция, если честно, меня напугала. С первой секунды появления ТЦК и полиции в салоне почти все эти женщины впали в такой пароксизм ненависти, что казалось, будто воздух стал густым. От первого вопроса: "Может, вы и женщин забирать будете?" – и до прямых проклятий с матами и даже толкотни прошло буквально полминуты, не больше. Причём стоит отметить, что представитель ТЦК и полиция ещё даже не успели ничего сказать или сделать, как уровень агрессии у женщин взлетел до максимума", – пишет Буткевич.

По его словам, после этого "полицейские с военным из ТЦК очень быстро вышли, даже не проверив документы у нескольких мужчин вполне призывного возраста, которые сжались на передних сиденьях".

"Последний раз такую же по накалу ненависть у людей я видел по отношению к "беркутовцам" на Майдане", – заявил Буткевич.

Ранее распространилось видео, где водитель авто заявил военкомам, что их будут "чморить как "беркутов", и отказался предъявлять документы.

Также мы публиковали кадры, как, заявив, что "вы хуже русских", прохожие заступились за водителя, которому служащие ТЦК разбили стекло в машине.