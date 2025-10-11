Во Львове военкомы выволокли парня из продуктового магазина и затолкали в бус. Видео
Во Львове военкомы выволокли молодого человека из продуктового магазина и затолкали его в бус.
Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.
Действиям людей в камуфляже пытались помешать отдельные прохожие, спрашивая, на каком основании проходит задержание. Сотрудники ТЦК ответили молчанием.
Пожилой мужчина, снимая происходящее на телефон, требовал у военкомов "показать документы и свою морду". Но автомобиль с задержанным тронулся и уехал.
Ранее ТЦК прокомментировал мобилизацию жителя Львовщины, у которого дома остались лежачий отец и животные.
Война в Украине продолжается 1326-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 11 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска РФ нанесли наиболее масштабный удар по энергосистеме Украины. Впервые за долгое время противник продвинулся к востоку от Мирнограда, в Днепропетровской и Запорожской областях. Главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем. Путин лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе.
